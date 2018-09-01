IBU ответил на информацию о 65 российских спортсменах связанных с допингом

Зальцбург, Австрия, , 13:18 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о 65 российских биатлонистах, подозреваемых в употреблении допинга. Об этом 1 сентября сообщает официальный сайт IBU.

Согласно сообщению IBU, организация пока не раскрывала, какие именно российские спортсмены подозреваются ею в употреблении допинга и на каком основании она сделала такой вывод. И до тех пор, пока от подозреваемых не будет получен официальный ответ, IBU не намерен сообщать такую информацию.

Отметим, ранее журналист Insidethegames Ник Батлер заявил в своем twitter, что у IBU есть существенные доказательства против 65-ти российских спортсменов. Также он обвинил МОК в том, что он намерен вернуть российских спортсменов на Олимпийские игры без допинг-тестов, потому что МОК ставит политику выше, чем «ловлю обманщиков».