Индонезия будет претендовать на проведение летней Олимпиады 2032 года

Джакарта, , 13:04 — REGNUM Свою заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году намеревается подать Индонезия. Об этом 1 сентября заявил президент государства Джоко Видодо на встрече с президентом МОК Томасом Бахом, сообщает агентство Антара.

По словам Видодо, приводимым агентством, Индонезия готова к приему соревнований такого уровня, так как проводила у себя Азиатские игры — 2018 и спортивные международные функционеры «очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге».

Томас Бах в свою очередь, отметил, что у Индонезии есть высокие шансы на получение права проведения у себя летних Олимпийских игр 2032 года.

Отметим, ранее сообщалось, что на проведение летних Олимпийских игр в 2032-ом или 2036-ом году также претендует Санкт-Петербург.