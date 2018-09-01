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Индонезия будет претендовать на проведение летней Олимпиады 2032 года

Спорт

На проведение летних Олимпийских игр в 2032-ом или 2036-ом году также претендует Санкт-Петербург

Джакарта, 1 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  Свою заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году намеревается подать Индонезия. Об этом 1 сентября заявил президент государства Джоко Видодо на встрече с президентом МОК Томасом Бахом, сообщает агентство Антара.

По словам Видодо, приводимым агентством, Индонезия готова к приему соревнований такого уровня, так как проводила у себя Азиатские игры — 2018 и спортивные международные функционеры «очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге».

Томас Бах в свою очередь, отметил, что у Индонезии есть высокие шансы на получение права проведения у себя летних Олимпийских игр 2032 года.

Отметим, ранее сообщалось, что на проведение летних Олимпийских игр в 2032-ом или 2036-ом году также претендует Санкт-Петербург.

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Олимпийские игры
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