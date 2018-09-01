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Гран-при Японии остается в «Формуле-1» до 2021 года

Спорт

В этом сезоне японский этап «Формулы-1» пройдет с 5-ое по 7-е октября

Гран-при Японии остается в «Формуле-1» до 2021 года
Morio
«Формула-1». Гран-при Японии

Токио, 1 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Организаторы японского этапа гран-при автогонок «Формулы-1» продлили контракт с руководством гоночной серии на проведение этапа гонок на трассе «Сузука» до 2021 года. Об этом 1 сентября сообщает официальный сайт «Ф-1».

Предыдущее соглашение заканчивалось в этом году и гран-при Японии, таким образом, остается в календаре «королевского» вида автогонок до 2021 года.

В этом сезоне японский этап «Формулы-1» пройдет с 5-ое по 7-е октября.

Отметим, гран-при Японии проводится на трассе «Сузука» с 1976 года, не считая 2007-го и 2008-го годов, когда этап проводился на трассе «Фудзи».

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Ралли, автогонки, автопробеги
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