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Крис Верстиг перешел в омский «Авангард»

Спорт

Канадец будет играть в «Авангарде» под номером «3»

Крис Верстиг перешел в омский «Авангард»
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Арена Омск

Омск, 1 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Канадский нападающий Крис Верстиг из НХЛ будет выступать в составе омского хоккейного клуба «Авангард» сообщает 1 сентября официальный сайт российской команды.

Соглашение между канадским форвардом и омским клубом подписано сроком на один сезон, Верстиг будет играть в «Авангарде» под номером «3».

В прошлом сезоне канадец выступал за «Калгари Флеймз» и набрал 8 очков (три шайбы + пять результативных передач) в 24 играх. Всего на счету Верстига 358 (149+209) очков в 643 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Верстиг также является дважды — в 2010 и 2015 годах, обладателем кубка Стэнли в составе чикагской команды «Чикаго Блэкхоукс».

Отметим, что информация о возможном переходе Верстига в «Авангард» появлялась ещё в мае.

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