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«Милан» победил «Рому» в домашнем матче

Спорт

По ходу матча арбитрами было отменено по одному забитому командами мячу после использования системы видеопомощи судьям

«Милан» победил «Рому» в домашнем матче
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Пропустил мяч

Милан, Италия, 1 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Победой футбольного клуба «Милан» закончилась встреча в третьем туре итальянского национального чемпионата с римским клубом «Рома», проходившая в Милане. Об этом 1 сентября сообщает МатчТВ.

Итоговый счет матча 2:1 в пользу хозяев. Счет на 40-й минуте открыл хавбек «Милана» Франк Кесси, затем на 59-й защитник «Ромы» Федерико Фасио сравнял счет встречи. Точку в матче поставил мяч Патрика Кутроне, забитый на добавленной ко второму тайму минуте и ставший для «Милана» победным.

Отметим, что по ходу матча арбитрами было отменено по одному забитому командами мячу после использования системы видеопомощи судьям.

По итогам встречи «Рома» с 4-мя очками находится на седьмом месте турнирной таблицы, «Милан» же имеет 3 очка и одну игру в запасе, находясь на 11-ой строчке.

В следующем туре, который состоится 16 сентября, «Милану» предстоит встреча на выезде с «Кальяри», а «Рома» примет у себя Кьево.

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