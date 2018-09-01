Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»

Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл матч вничью с командой «Ростов» в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Об этом 1 сентября сообщает «Советский спорт».

Матч, проходивший на домашнем поле «Ростова», закончился боевой ничьей со счетом 1:1. Счет на 37-ой минуте, после назначенного в ворота «Рубина» пенальти, открыл нападающий хозяев Александр Ионов. Затем, на 50-ой минуте встречи, гости сравняли счет после двух угловых подряд возле ворот «Ростова» и последовавшего за этим точного удара головой Егора Сорокина. Этот же счет сохранился до конца матча.

По итогам игры «Ростов» с 13-ю очками уверено занимает 2-ую строчку турнирной таблицы, «Рубин» с 7-ю очками — на 6-ой.