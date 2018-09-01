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Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем туре US Open в Нью-Йорке

Спорт

Победа осталась за Надалем со счетом по сетам 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3)

Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем туре US Open в Нью-Йорке
Thesupermat
Карен Хачанов

Нью-Йорк, США, 1 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов уступил в третьем туре проходящего в Нью-Йорке турнира US Open испанцу Рафаэлю Надалю, сообщает 1 сентября пресс-служба турнира.

Встреча проходила в течение свыше четырех часов. Победа осталась за испанцем со счетом по сетам 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Ранее соперники четырежды встречались в рамках разных теннисных турниров, и Хачанову ни разу не удалось одержать победу над Надалем. Причем до сегодняшней встречи, российский спортсмен ни разу не смог выиграть у испанца ни одного сета.

На турнире Надаль посеян под номером один, Хачанов — 27-ой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, из дальнейшей борьбы в US Open также выбыл другой российский теннисист Даниил Медведев, уступивший в трех сетах хорвату Борне Чоричу.

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