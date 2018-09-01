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Медведев уступил Чоричу в третьем туре теннисного турнира US Open

Спорт

Встреча, продолжавшаяся более двух часов, закончилась в пользу Чорича со счетом по сетам 3:6, 5:7, 2:6

Медведев уступил Чоричу в третьем туре теннисного турнира US Open
Marianne Bevis
Борна Чорич

Нью-Йорк, США, 1 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев не смог переиграть в матче третьего тура Большого шлема турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке, хорватского спортсмена Борне Чорича. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча, продолжавшаяся более двух часов, закончилась в пользу Чорича со счетом по сетам 3:6, 5:7, 2:6.

В следующем круге соперником хорватского теннисиста станет аргентинец Хуан Мартин дель Потро, перед этим одержавший верх над испанцем Фернандом Вераско.

Таким образом, российский теннисист выбыл из дальнейшей борьбы.

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