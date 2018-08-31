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В финал Азиатских игр пробились семеро боксеров из Узбекистана

Спорт

На счету сборной Узбекистана 57 медалей

В финал Азиатских игр пробились семеро боксеров из Узбекистана
Иллюстрация: Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Ташкент, 31 августа 2018, 20:15 — REGNUM  Четверо боксеров из Узбекистана прошли в финал Азиатских игр в Индонезии: Хасанбой Дусматов (49 кг), Миразиз Мирзахалилов (56 кг), Икболжон Холдаров (64 кг) и Исроил Мадримов (75 кг), сообщает 31 августа Kun.uz.

Ранее еще три узбекских боксера одержали победу в полуфинальном поединке: Жасурбек Латипов (52 кг), Шункор Абдурасулов (60 кг) и Бобоусмон Батуров (69 кг).

Отметим, по итогам 31 августа Узбекистан спустился с шестого на седьмое место в общем медальном зачете Азиатских игр. На счету сборной 57 медалей, в том числе 15 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых.

Читайте ранее в этом сюжете: На Азиатских играх курашисты из Узбекистана вывели сборную на шестое место

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XVIII Азиатские игры-2018
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