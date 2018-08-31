В финал Азиатских игр пробились семеро боксеров из Узбекистана

Ташкент, , 20:15 — REGNUM Четверо боксеров из Узбекистана прошли в финал Азиатских игр в Индонезии: Хасанбой Дусматов (49 кг), Миразиз Мирзахалилов (56 кг), Икболжон Холдаров (64 кг) и Исроил Мадримов (75 кг), сообщает 31 августа Kun.uz.

Ранее еще три узбекских боксера одержали победу в полуфинальном поединке: Жасурбек Латипов (52 кг), Шункор Абдурасулов (60 кг) и Бобоусмон Батуров (69 кг).

Отметим, по итогам 31 августа Узбекистан спустился с шестого на седьмое место в общем медальном зачете Азиатских игр. На счету сборной 57 медалей, в том числе 15 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых.

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