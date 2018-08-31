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Самбист из Казахстана завоевал «золото» на Азиатских играх

Спорт

Борец состязался в весовой категории 52 кг

Джакарта, 31 августа 2018, 16:53 — REGNUM  В финальном поединке Азиатских игр по самбо в весовой категории до 52 кг победу одержал казахстанский самбист Баглан Ибрагим, сообщили 31 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Ибрагим одержал победу над борцом из Монголии Эрденебаатаром Шаалуу со счетом 4:0. Казахстанская команда по самбо 31 августа принесла сборной еще две бронзовые медали.

Отметим, 31 августа Казахстан поднялся с 11 на 9 строчку в общем медальном зачете Азиатских игр. На счету сборной 64 медали, в том числе 12 золотых, 11 бронзовых и 41 серебряная.

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XVIII Азиатские игры-2018
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