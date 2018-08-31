Вратарь ПСЖ перешёл в аренду в «Айнтрахт»

Париж, , 15:59 — REGNUM Вратарь Кевин Трапп перешёл на правах аренды из ПСЖ во франкфуртский «Айнтрахт». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона 2018/19. Трапп уже выступал в «Айнтрахте» в 2012—2015 годах, после чего стал игроком ПСЖ.

Отметим, что в прошлом сезоне немецкий голкипер сыграл за ПСЖ 14 матчей. Кроме того, он был в окончательном составе сборной Германии на чемпионат мира по футболу — 2018 в России, однако не сыграл ни одного матча.

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