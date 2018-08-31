Стали известны соперники «Зенита» в Лиге Европы

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. В Монако 31 августа состоялась жеребьёвка группового этапа турнира.

«Зенит» встретится с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Напомним, «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Сначала команда Сергея Семака обыграла минское «Динамо», а затем преодолела сопротивление норвежского «Мольде».

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