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Стали известны соперники «Зенита» в Лиге Европы

Спорт

«Зенит» встретится с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией»

Санкт-Петербург, 31 августа 2018, 15:48 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. В Монако 31 августа состоялась жеребьёвка группового этапа турнира.

«Зенит» встретится с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Напомним, «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Сначала команда Сергея Семака обыграла минское «Динамо», а затем преодолела сопротивление норвежского «Мольде».

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