Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Монако, , 15:32 — REGNUM В Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19. Об этом 31 августа сообщается на сайте УЕФА.

По итогам мероприятия российские клубы «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнали своих будущих соперников по группе.

«Спартак», который не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через матчи квалификации, сыграет с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

«Краснодар» встретится с испанской «Севильей», бельгийским «Стандардом» и турецким «Акхисар Беледиеспор».

«Зенит» проведёт матчи с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Напомним, «Зенит» пробился в групповой этап турнира через квалификацию, в которой обыграл минское «Динамо» и норвежский «Мольде».

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