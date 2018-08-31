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Гризманн признан лучшим игроком Лиги Европы сезона 2017/18

Спорт

Приз был вручён футболисту во время жеребьёвки группового этапа нового сезона

Монако, 31 августа 2018, 15:13 — REGNUM  Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне 2017/18. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Памятный приз был вручён футболисту во время жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19, которая проходит в Монако.

Напомним, «Атлетико» стал победителем Лиги Европы в сезоне 2017/18. В финале турнира мадридский клуб обыграл «Марсель» со счётом 3:0.

Гризманн сыграл в восьми матчах турнира, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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