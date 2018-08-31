«Спартак» официально объявил об уходе Промеса

Москва, , 15:01 — REGNUM Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего Квинси Промеса в испанскую «Севилью». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Спартак» благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Спасибо, Антоха!», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1035482494198575104

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес попрощался с болельщиками «Спартака» и объявил об уходе из клуба.

В составе «Спартака» Промес провёл 115 матчей и забил 59 голов. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России. «Севилья» заплатила за игрока около € 21 млн.