Пятница, 31 Августа 2018 года
16:11:37 МСК

«Спартак» официально объявил об уходе Промеса

Спорт

«Спасибо, Антоха!», — говорится в сообщении

«Спартак» официально объявил об уходе Промеса
Иллюстрация: Soccer.ru
Квинси Промес в форме «Спартака»

Москва, 31 августа 2018, 15:01 — REGNUM  Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего Квинси Промеса в испанскую «Севилью». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Спартак» благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Спасибо, Антоха!», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1035482494198575104

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес попрощался с болельщиками «Спартака» и объявил об уходе из клуба.

В составе «Спартака» Промес провёл 115 матчей и забил 59 голов. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России. «Севилья» заплатила за игрока около € 21 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить