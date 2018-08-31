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ЦСКА объявил о переходе исландского полузащитника Сигурдссона

Спорт

Соглашение с хавбеком подписано до конца сезона 2022/23

ЦСКА объявил о переходе исландского полузащитника Сигурдссона
Рокировка

Москва, 31 августа 2018, 14:39 — REGNUM  Московский ЦСКА объявил о переходе исландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба.

Сигурдссон перешёл из шведского «Норчепинга». Соглашение с 19-летним хавбеком подписано до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Сигурдссон сыграл за «Норчепинга» 17 матчей в чемпионате Швеции, в которых забил три гола.

Отметим, что это второй исландский игрок в ЦСКА. Ранее ряды клуба пополнил защитником Хёрдур Магнуссон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.

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