Двое боксеров из Казахстана вышли в финал Азиатских игр

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж. Борис Дежкин. 1970. СССР

Джакарта, , 14:34 — REGNUM В финал Азиатских игр в Индонезии прошли двое казахстанских боксеров — Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), сообщили 31 августа в пресс-службе Казахстанской федерации бокса.

Аманкул провел всего два боя — в полуфинале индийский боксер Кришан Викас снял свою кандидатуру, что позволило спортсмену из Казахстана выйти в финал без боя.

Шымбергенов провел четыре боя. В полуфинале он одолел боксера из Иордании Зеяда Еашашема.

Отметим, в общем медальном зачете Казахстан занимает одиннадцатое место. В копилке сборной 61 медаль, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 39 бронзовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Спортсменка из Казахстана завоевала золото Азиатских игр в тройном прыжке