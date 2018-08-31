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Защитник «Ростова» озвучил приложение «Яндекс.Навигатор»

Спорт

В приложении появится и фирменный стиль донского клуба

Защитник «Ростова» озвучил приложение «Яндекс.Навигатор»
Иллюстрация: Fratria.ru
Сергей Паршивлюк с мегафоном

Ростов-на-Дону, 31 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Защитник футбольного клуба «Ростов» Сергей Паршивлюк озвучил предупреждения популярного в России дорожного приложения «Яндекс.Навигатор», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Футболист озвучил фразы для приложения, которые помогут водителям ориентироваться на дороге. В ближайшее время в приложении появится и фирменный стиль донской команды.

Голос Паршивлюка уже доступен для загрузки в «Яндекс.Навигаторе».

ИА REGNUM напоминает, что клубную карьеру защитник жёлто-синих начинал в московском «Спартаке». В сезоне 2016/17 Паршивлюк защищал цвета ФК «Анжи» (Махачкала), затем футболист пополнил состав ростовской команды.

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