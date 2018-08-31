Пятница, 31 Августа 2018 года
14:38:41 МСК

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

Спорт

У России в еврокубках осталось пять представителей, у Португалии – три

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА
Alface
«Бенфика» празднует гол

Москва, 31 августа 2018, 13:23 — REGNUM  В рейтинге УЕФА Португалия приблизилась к России после ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рейтинг опубликован на сайте организации.

По итогам прошедших матчей Португалия набрала одно очко за счёт того, что «Бенфика» одержала победу над ПАОКом (4:1) и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

России удалось набрать очки благодаря ничьей в матче «Уфы» и «Рейнджерс» — 0,083 балла.

Кроме того, Франция набрала 0,166 очков и немного оторвалась от России. «Бордо» в домашнем матче Лиги Европы обыграл «Гент» (2:0).

Отметим также, что у России в еврокубках осталось пять представителей, у Франции — шесть, у Португалии — три.

Читайте также: Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить