Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

Москва, , 13:23 — REGNUM В рейтинге УЕФА Португалия приблизилась к России после ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рейтинг опубликован на сайте организации.

По итогам прошедших матчей Португалия набрала одно очко за счёт того, что «Бенфика» одержала победу над ПАОКом (4:1) и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

России удалось набрать очки благодаря ничьей в матче «Уфы» и «Рейнджерс» — 0,083 балла.

Кроме того, Франция набрала 0,166 очков и немного оторвалась от России. «Бордо» в домашнем матче Лиги Европы обыграл «Гент» (2:0).

Отметим также, что у России в еврокубках осталось пять представителей, у Франции — шесть, у Португалии — три.

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