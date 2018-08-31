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Промес объявил об уходе из «Спартака»

Спорт

Промес должен в ближайшее время перейти в «Севилью»

Москва, 31 августа 2018, 12:58 — REGNUM  Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявил об уходе из клуба. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда буду частью этой семьи. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создавали вместе», — написал Промес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес должен в ближайшее время перейти в «Севилью», которая заплатит за игрока около € 21 млн.

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В составе «Спартака» Промес провёл 115 матчей и забил 59 голов. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России.

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