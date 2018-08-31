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Менеджера баскетбольного клуба «Сакраменто Кингз» подозревают в коррупции

Спорт

ФБР и федеральные прокуроры США заподозрили Дэвида в разработке специальной коррупционной схемы

Сакраменто, США, 31 августа 2018, 12:53 — REGNUM  В отношении одного из менеджеров баскетбольного клуба «Сакраменто Кингз» проводится расследование по делу о краже более $13 млн спонсорских средств. Об этом пишет портал Sacramento Bee.

По сведениям источников интернет-издания, экс-сотрудника клуба Джеффри Дэвида подозревают в присвоении указанной суммы и в незаконном приобретении недвижимости в Южной Калифорнии. По предварительным данным, ФБР и федеральные прокуроры США подозревают Дэвида в разработке специальной коррупционной схемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа из кодекса по этике Международной федерации футбола (ФИФА) было исключено понятие «коррупция». В документе появилось слово «диффамация».

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Коррупция и борьба с ней
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