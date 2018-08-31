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Промес обратился к болельщикам «Спартака»

Спорт

«Я надеюсь, вам понравилось шоу «Маски», — написал Промес

Севилья, Испания, 31 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Нападающий Квинси Промес обратился к болельщикам «Спартака» перед переходом в испанскую «Севилью». Соответствующая запись появилась на его странице в Instagram.

«Я надеюсь, вам понравилось шоу «Маски», — написал Промес.

Отметим, что голландский игрок придумал себе в «Спартаке» фирменное празднование голов. После забитых мячей он делал вид, что надевает и снимает невидимую маску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес посетил матч «Севильи» в Лиге Европы. Ожидается, что он должен пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

Читайте ранее в этом сюжете: Промес посетил матч «Севильи» в Лиге Европы

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