Севилья, Испания, , 12:48 — REGNUM Нападающий Квинси Промес обратился к болельщикам «Спартака» перед переходом в испанскую «Севилью». Соответствующая запись появилась на его странице в Instagram.

«Я надеюсь, вам понравилось шоу «Маски», — написал Промес.

Отметим, что голландский игрок придумал себе в «Спартаке» фирменное празднование голов. После забитых мячей он делал вид, что надевает и снимает невидимую маску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Промес посетил матч «Севильи» в Лиге Европы. Ожидается, что он должен пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

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