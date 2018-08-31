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Нападающий «Уфы» Обляков может перейти в ЦСКА

Спорт

Соглашение с футболистом может быть рассчитано на три года

Москва, 31 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Нападающий «Уфы» Иван Обляков может перейти в московский ЦСКА. Об этом 31 августа сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, соглашение с футболистом может быть рассчитано на три года. Сумма трансфера составит €3 млн.

После ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс» в «Уфе» не исключили возможный переход форварда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.

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