Нападающий «Уфы» Обляков может перейти в ЦСКА

Москва, 31 августа 2018, 12:27 — REGNUM Нападающий «Уфы» Иван Обляков может перейти в московский ЦСКА. Об этом 31 августа сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, соглашение с футболистом может быть рассчитано на три года. Сумма трансфера составит €3 млн.
После ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс» в «Уфе» не исключили возможный переход форварда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.
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