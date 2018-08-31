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ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Нисимуры

Спорт

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на четыре года

Москва, 31 августа 2018, 12:19 — REGNUM  Московский ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры. Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба.

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на четыре года. Ранее Нисимура выступал в составе клуба «Вегалта Сэндай», в текущем сезоне чемпионата Японии он сыграл в 24 матчах, в которых забил 11 голов.

Напомним, с 2010 по 2013 год в составе ЦСКА играл другой японец — Кейсуке Хонда. Он провёл за клуб 127 матчей, в которых забил 28 голов.

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