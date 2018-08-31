«Уфа» купила игрока сборной Люксембурга, забившего ей гол в Лиге Европы

Уфа, , 10:38 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» объявил о трансфере полузащитника клуба «Прогресс Нидеркорн» и сборной Люксембурга Оливье Тилля. Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба

Контракт с 21-летним футболистом подписан на четыре года. Ранее он сыграл за «Прогресс» в 82 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Напомним, «Уфа» играла с «Прогрессом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. По итогам двух матчей уфимский клуб одержал победу — 2:1 дома и 2:2 на выезде.

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Отметим, что Тилль стал автором гола в ворота «Уфы» в первом матче противостояния.

Интересно, что после матчей со словенским «Домжале» во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Уфа» купила у словенского клуба нападающего Ловро Бизяка, который также отметился голом в ворота уфимской команды.

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