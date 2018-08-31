РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с «Рубина»

Москва, , 10:26 — REGNUM Запрет с футбольного клуба «Рубин» (Казань) на регистрацию новых игроков временно снят. Такое решение было принято 29 августа в ходе заседания Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

«Удовлетворить ходатайство ООО «ФК «Рубин» г. Казань о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Рубин» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов до 16 сентября 2018 г. включительно.

Напомним, ранее казанской команде было запрещено регистрировать новых игроков.

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