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Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в английском Чемпионшипе

Спорт

Эззатоллахи стал игроком «Рединга»

Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в английском Чемпионшипе
Иллюстрация: Soccer.ru
Саид Эззатоллахи

Ростов-на-Дону, 31 августа 2018, 10:10 — REGNUM  Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи стал игроком английского «Рединга», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщил агент футболиста на странице в Instagram.

На каких условиях оформлен переход, не уточняется. Ранее сообщалось о желании «Рединга» взять Эззатолахи в аренду. У игрока действовал контракт с «Ростовом» до лета 2019 года.

Ранее иранский полузащитник выступал за клуб «Малаван», молодёжную команду мадридского «Атлетико». В России он, помимо «Ростова», играл за пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи».

В составе сборной Ирана Эззатоллахи принял участие в двух матчах чемпионата мира по футболу — 2018.

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