Севилья, Испания, , 09:51 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес посетил матч «Севильи» в Лиге Европы. Об этом сообщается на странице испанского клуба в Twitter.

Промес прилетел в Испанию, где, как ожидается, должен пройти медосмотр в «Севилье» и подписать контракт с клубом. Перед этим он посетил матч клуба в квалификации Лиги Европы с чешской «Сигмой».

https://twitter.com/SevillaFC/status/1035279956853633024

Ранее сообщалось, что Промес практически завершил процедуру перехода в «Севилью». Сумма трансфера должна составить €21 млн.

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При этом клуб и игрок долго не могли договориться об условиях личного контракта. Переговоры были временно приостановлены из-за требований игрока по зарплате.

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