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Колобков: Рано говорить о нарушениях биатлонистами антидопинговых правил

Спорт

По словам Колобкова, нужно изучать документы

Москва, 31 августа 2018, 09:37 — REGNUM  Говорить о нарушениях российскими биатлонистами антидопинговых правил преждевременно. Об этом 31 августа заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

По словам Колобкова, нужно изучать документы и информацию, которые поступили только 30 августа.

«Пока рано об этом говорить. Сейчас Федерация биатлона России изучает все поступившие документы», — сказал Колобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул в адрес четверых российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил.

По информации «Чемпионата», речь идёт об Александре Печёнкине, Александре Чернышове, Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверых российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

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