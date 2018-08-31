Колобков: Рано говорить о нарушениях биатлонистами антидопинговых правил

Москва, , 09:37 — REGNUM Говорить о нарушениях российскими биатлонистами антидопинговых правил преждевременно. Об этом 31 августа заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

По словам Колобкова, нужно изучать документы и информацию, которые поступили только 30 августа.

«Пока рано об этом говорить. Сейчас Федерация биатлона России изучает все поступившие документы», — сказал Колобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул в адрес четверых российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил.

По информации «Чемпионата», речь идёт об Александре Печёнкине, Александре Чернышове, Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверых российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга