В Ярославле завершаются ремонтные работы в спорткомплексе «Атлант»

Ярославль, , 09:16 — REGNUM К первому сентября в Ярославле завершится ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом спорткомплексе.

В настоящий момент закончены ремонтные работы в бассейнах комплекса, они открылись для посетителей. Обновился большой спортивный зал, где был проведен косметический ремонт и замена люминесцентных светильников на светодиодные. После ремонта главный спортзал «Атланта» будет в большей степени соответствовать требованиям Всероссийской федерации волейбола, которая и в новом сезоне намерена использовать спорткомплекс в качестве домашней арены команды «Ярославич», повысится качество телевизионных трансляций матчей.

Частично отремонтированы раздевалки большого зала, на верхней трибуне в сентябре планируется установить новые кресла. Кроме внутренних работ, велись и наружные: заменен участок кровли, а к 1 сентября будет закончен ремонт крыльца центрального входа.

Вчера вновь заработали часы, расположенные на фасаде комплекса со стороны улицы Павлова.

Часы были установлены в 1996 году. В связи с возникшей неисправностью часовой механизм был снят, закуплен новый двигатель и после ремонта платы управления часы заняли свое прежнее место», — сказал директор СОК «Атлант» Михаил Щипакин.

«Атлант» остается одним из самых востребованных спорткомплексов Ярославля. С 7 по 9 сентября здесь в рамках Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России пройдет турнир мужских команд по волейболу, с 13 по 15 сентября состоятся Всероссийские соревнования по самбо на Кубок Губернатора Ярославской области.