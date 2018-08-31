ЦСКА завершит выступление в групповом этапе ЛЧ матчем с «Реалом»

Москва, , 09:10 — REGNUM Московский ЦСКА завершит выступление в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с мадридским «Реалом» на выезде 12 декабря. Об этом сообщается на сайте клуба.

В результате жеребьёвки «армейцам» в соперники достались «Реал», а также итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень».

Начнётся групповой турнир выездным матчем с «Викторией» 19 сентября. Далее команда проведёт домашний матч с «Реалом» 2 октября, а затем сыграет два матча с «Ромой» — на выезде и дома.

В пятом туре «армейцы» дома сыграют с «Викторией», а завершат групповой этап выездным матчем с «Реалом».

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