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Джокович обыграл Сандгрена во втором круге US Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2

Джокович обыграл Сандгрена во втором круге US Open
PughPugh
Теннис

Нью-Йорк, США, 31 августа 2018, 09:03 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 48 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, четыре ошибки на подаче и 1 из 3 реализованный брейк.

В третьем круге Джокович встретится с представителем Франции Ришаром Гаске.

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Теннис
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