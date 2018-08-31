Федерер обыграл Пэра в трёх сетах на US Open

Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 57 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4, 6:4

Федерер пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов и 11 двойных ошибок.

В третьем круге Федерер встретится с представителем Австралии Ником Кирьосом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Федерер одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 6:2, 6:2, 6:4.

Читайте ранее в этом сюжете: Федерер начал US Open с победы над Нисиокой