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Шарапова вышла в третий круг US Open

Спорт

Во втором круге Шарапова обыграла Сорану Кырстю

Шарапова вышла в третий круг US Open
Misty
Мария Шарапова

Нью-Йорк, США, 31 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Румынии Сораной Кырстей во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 50 минут, завершился со счётом 6:2, 7:5.

В третьем круге Шарапова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая обыграла американку Тэйлор Таунсенд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Шарапова обыграла представительницу Швейцарии Патти Шнидер 6:2, 7:6 (8:6).

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Шарапова вышла во второй круг US Open

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