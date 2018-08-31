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Бронзовый призёр ЧМ-2018 стал одноклубником Головина в «Монако»

Спорт

«Монако» подписал с Шадли контракт на три года

Бронзовый призёр ЧМ-2018 стал одноклубником Головина в «Монако»
Ben Sutherland
Насер Шадли

Монако, 31 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 2018 года, бельгиец Насер Шадли, стал игроком «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Монако» подписал с 29-летним полузащитником контракт, рассчитанный на три года. Таким образом, Шадли станет одноклубником российского полузащитника Александра Головина.

В прошлом сезоне Шадли сыграл в пяти матчах чемпионата Англии в составе клуба «Вест Бромвич», в которых забил один гол.

В составе сборной Бельгии Шадли принял участие в чемпионате мира по футболу и стал бронзовым призёром. Он стал автором победного гола в ворота сборной Японии в 1/8 финала турнира.

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