Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

Монако, 31 августа 2018, 07:44 — REGNUM По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы, прошедших 30 августа, определились все участники группового этапа турнира.
Жеребьёвка группового этапа состоится в Монако 31 августа. На данный момент сформирован состав корзин для жеребьёвки.
В первую корзину вошли «Севилья», «Вильярреал» (Испания), «Арсенал», «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Лацио» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Андерлехт» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» (Киев, Украина).
Вторая корзина: «Марсель» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Милан» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Краснодар» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Генк» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Рапид» (Австрия), «Астана» (Казахстан).
Третья корзина: «РБ Лейпциг», «Франкфурт» (Германия), «Бордо», «Ренн» (Франция), «Спартак» (Россия), «Бетис» (Испания), «Цюрих» (Швейцария), «Мальмё» (Швеция), «Карабах» (Азербайджан), БАТЭ (Беларусь), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Стандард» (Бельгия).
Четвёртая корзина: «Славия», «Яблонец» (Чехия), «Аполлон», АЕК (Кипр), «Русенборг», «Сарпсборг 08» (Норвегия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Дюделанж» (Люксембург), «Види» (Венгрия), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Ворскла» (Украина).
Читайте также: Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов