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«Локомотив» начнёт выступление в Лиге чемпионов матчем с «Галатасараем»

Спорт

Матч пройдёт в Стамбуле 18 сентября

Москва, 31 августа 2018, 07:18 — REGNUM  Московский «Локомотив» начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с турецким «Галатасараем» на выезде. Об этом сообщается на сайте клуба.

В результате жеребьёвки «Локомотиву» в соперники достались «Галатасарай», а также немецкий «Шальке-04» и португальский «Порту».

Матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет в Стамбуле 18 сентября. Далее команда проведёт домашний матч с «Шальке», а затем сыграет два матча с «Порту» — дома и на выезде.

В пятом туре «железнодорожники» дома сыграют с «Галатасараем», а завершат групповой этап выездным матчем с «Шальке».

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