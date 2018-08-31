«Локомотив» начнёт выступление в Лиге чемпионов матчем с «Галатасараем»

Москва, 31 августа 2018, 07:18 — REGNUM Московский «Локомотив» начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с турецким «Галатасараем» на выезде. Об этом сообщается на сайте клуба.
В результате жеребьёвки «Локомотиву» в соперники достались «Галатасарай», а также немецкий «Шальке-04» и португальский «Порту».
Матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» пройдет в Стамбуле 18 сентября. Далее команда проведёт домашний матч с «Шальке», а затем сыграет два матча с «Порту» — дома и на выезде.
В пятом туре «железнодорожники» дома сыграют с «Галатасараем», а завершат групповой этап выездным матчем с «Шальке».
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