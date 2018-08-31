Нижегородскому стадиону, построенному к ЧМ-2018, составят бизнес-план

Нижний Новгород, , 06:26 — REGNUM Финансовую модель развития и бизнес-план для стадиона «Нижний Новгород», построенного к чемпионату мира по футболу-2018, разработают по госконтракту. Конкурс на выбор подрядчика объявлен, его итоги подведут 20 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Заказчиком тендера выступает государственное автономное учреждение Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». На оплату услуг будут использованы средства заказчика. Начальная цена контракта — 3,13 млн рублей.

«Целью бизнес-планирования является разработка многолетнего плана эксплуатации стадиона, включающего все возможные источники доходов и отражающего способы достижения максимальной эффективности эксплуатации. Бизнес-план и финансовая модель разрабатываются в целях реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — отмечается в техзадании и уточняется, что презентация должна быть разработана до 25 ноября 2018 года.

Финансовая модель должна включать план мероприятий на стадионе и прогнозы по загрузке при нескольких сценариях успешности, прогноз стоимости входных билетов и абонементов по видам мероприятий, прогноз прочих доходов, прогноз расходной части, инвестиций и бюджетного финансирования, а также определять источники и объёмы ресурсного обеспечения для выхода стадионов на самоокупаемость.

Напомним, стадион на 45 тыс. мест изначально планировалось построить за 15 млрд рублей, но позднее стоимость была пересмотрена и итоговая цена строительства составила 16,756 млрд рублей. Подрядчиком выступало ОАО «Стройтрансгаз». Стоимость эксплуатацию стадиона только в 2018 году оценили в 71,5 млн рублей, в 2019 году эксплуатационные расходы могут составить 315,7 млн рублей, увеличившись в 2021 году до 343 млн рублей. За пять лет после матчей на функционирование стадиона, по предварительным подсчётам, в целом потребуется 1,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018 новый стадион принял шесть матчей. Позднее из-за сильных ливней новый стадион пострадал от стихии — были зафиксированы отдельные протечки в системе ливневой канализации здания.

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