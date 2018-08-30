Казахстанский боксер стал чемпионом международного молодежного турнира

Будапешт, , 18:18 — REGNUM В Будапеште на молодежном чемпионате мира по боксу спортсмен из Казахстана Нурбек Оралбай занял первое место, одолев российского боксера Даниила Тетерева, сообщает 30 августа Sports.kz.

Спортсмены боролись за титул в весовой категории до 75 кг. Победа Оралбаю досталась раздельным решением судей. Сегодня, 30 сентября, за титул чемпиона поборются боксеры из Казахстана и России Айбек Оралбай и Игорь Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанца Геннадия Головкина пояса чемпиона мира в средней весовой категории. Боксер отказался дать письменное согласие на участие в поединке с обязательным претендентом на пояс.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанского боксера Головкина лишили титула IBF