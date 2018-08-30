Глава СБР прокомментировал обвинения против российских биатлонистов

Москва, , 18:05 — REGNUM Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал заявление Международного союза биатлонистов (IBU), который обвинил четырёх российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Слова Драчёва приводит сегодня, 30 августа, издание «Чемпионат».

Драчёв заявил, что на данный момент СБР будет согласовывать все действия и ждать ответов, а уже затем перейдет к непосредственным действиям. Никаких оценок СБР пока давать не будет, так как не владеет всей полнотой информации.

Фамилии обвиняемых спортсменов Драчёв называть пока отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что что в СБР из IBU поступила информация о том, что четверо российских биатлонистов обвиняются в нарушении антидопинговых правил. Их имена не называются, но ряд СМИ утверждает, что среди обвиняемых такие прославленные российские биатлонисты, как Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

Также СМИ сообщают, что обвинения в адрес российских биатлонистов выдвинуты на основании данных платного информатора Всемирного антидопингового агентство (WADA) беглого российского гражданина Григория Родченкова, который ранее руководил Московской антидопинговой лабораторией.