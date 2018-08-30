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На Азиатских играх курашисты из Узбекистана вывели сборную на шестое место

Спорт

В состязаниях по курашу в весовой категории до 90 кг в финале сразились два борца из Узбекистана

Джакарта, 30 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Курашисты из Узбекистана принесли сборной две золотые медали и вывели республику на шестое место в общем медальном зачёте Азиатских игр, сообщили 30 августа на официальном сайте Азиады-2018.

В состязаниях по курашу (борьба на поясах) в весовой категории до 90 кг в финале сразились два борца из Узбекистана. Победу одержал Шермухаммад Жандриев, на втором месте — Яхё Имомов.

Сегодня, 30 августа, в женских состязаниях по курашу в весовой категории до 78 кг чемпионкой Азиатских игр стала Кумуш Юлдашева. Она одолела спортсменку из Монголии Отгон Мункцецег.

Отметим, по состоянию на 15:45 по московскому времени Узбекистан занимал шестое место в общем медальном зачете Азиатских игр. Спортсмены из Узбекистана завоевали 15 золотых и по 19 серебряных и бронзовых медалей.

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XVIII Азиатские игры-2018
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