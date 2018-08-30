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Защитник «Рубина» Сорокин вызван в сборную России вместо Кутепова

Спорт

Сорокин заменит Кутепова, который получил травму

Казань, 30 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин вызван в сборную России на матчи с Чехией и Турцией. Об этом 30 августа сообщается сайте клуба.

Отмечается, что в заявке сборной России Сорокин станет пятым игроком «Рубина». Ранее в главную команду были вызваны Фёдор Кудряшов, Руслан Камболов, Павел Могилевец и Дмитрий Полоз.

Предположительно, Сорокин заменит в национальной команде защитника «Спартака» Илью Кутепова, который в ближайшее время должен перенести операцию из-за травмы.

Напомним, сборные России и Турции сыграют 7 сентября в Трабзоне в рамках группового этапа Лиги, а 10 сентября в Ростове-на-Дону пройдет товарищеский матч с Чехией.

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