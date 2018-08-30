Четверых российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

Москва, , 15:21 — REGNUM В адрес четверых российских биатлонистов выдвинуты обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется. Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что СБР намерен провести тщательное внутреннее разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Андрес Бессеберг заявил, что намерен покинуть пост президента IBU в связи с расследованием дела по использованию спортсменами допинга, которое против главы IBU инициировала австрийская полиция.

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