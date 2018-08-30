На Азиатских играх казахстанские гребцы завоевали золото

Джакарта, , 14:44 — REGNUM Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине К-4 завоевала золотую медаль на Азиатских играх, сообщили 30 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Девятое золото сборной Казахстана принесли Сергей Токарницкий, Илья Голендов, Андрей Дергунов и Евгений Алексеев. Второе место заняли гребцы из Южной Кореи.

Отметим, по состоянию на 14:30 по московскому времени 30 августа сборная Казахстана занимала десятое место в командном зачете. На счету сборной 57 медалей, в том числе 10 золотых, 11 серебряных, 36 бронзовых. Десятое золото завоевал дзюдоист Дидар Хамз в весовой категории до 81 кг.

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