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На Азиатских играх казахстанские гребцы завоевали золото

Спорт

Второе место заняли гребцы из Южной Кореи

Джакарта, 30 августа 2018, 14:44 — REGNUM  Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине К-4 завоевала золотую медаль на Азиатских играх, сообщили 30 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Девятое золото сборной Казахстана принесли Сергей Токарницкий, Илья Голендов, Андрей Дергунов и Евгений Алексеев. Второе место заняли гребцы из Южной Кореи.

Отметим, по состоянию на 14:30 по московскому времени 30 августа сборная Казахстана занимала десятое место в командном зачете. На счету сборной 57 медалей, в том числе 10 золотых, 11 серебряных, 36 бронзовых. Десятое золото завоевал дзюдоист Дидар Хамз в весовой категории до 81 кг.

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XVIII Азиатские игры-2018
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