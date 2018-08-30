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Трансфер Промеса в «Севилью» может сорваться

Спорт

Переговоры между Промесом и руководством «Севильи» временно приостановлены

Севилья, Испания, 30 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Трансфер нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью» может сорваться. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, в настоящий момент переговоры между Промесом и руководством «Севильи» временно приостановлены из-за требований игрока по зарплате.

Отмечается, что Промес остался недоволен предложенными условиями контракта — ему пообещали €3 млн в год, не считая бонусов.

Ранее сообщалось, что Промес практически завершил процедуру подготовки своего перехода в «Севилью».

Читайте ранее в этом сюжете: Хавбек «Спартака» Куинси Промес готов к переходу в испанскую «Севилью»

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