Трансфер Промеса в «Севилью» может сорваться

Севилья, Испания, , 14:38 — REGNUM Трансфер нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в испанскую «Севилью» может сорваться. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, в настоящий момент переговоры между Промесом и руководством «Севильи» временно приостановлены из-за требований игрока по зарплате.

Отмечается, что Промес остался недоволен предложенными условиями контракта — ему пообещали €3 млн в год, не считая бонусов.

Ранее сообщалось, что Промес практически завершил процедуру подготовки своего перехода в «Севилью».

Читайте ранее в этом сюжете: Хавбек «Спартака» Куинси Промес готов к переходу в испанскую «Севилью»