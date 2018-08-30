«Зенит» сыграет с «Мольде» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Мольде, Норвегия, , 13:58 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским «Мольде». Матч пройдёт в городе Мольде 30 августа.

Первый матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге 23 августа, завершился победой «Зенита» со счётом 3:1. Голами отличились Артём Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля. В составе «Мольде» гол забил Эйрик Хестад.

Ранее «Зенит» в третьем квалификационном раунде одолел минское «Динамо», крупно проиграв в первом матче со счётом 0:4, а затем одержав победу со счётом 8:1.

«Мольде» преодолел три квалификационные стадии Лиги Европы, победив североирландский «Гленавон», албанский «Лачи» и шотландский «Хайберниан».

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