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«Балтика» расторгла контракт с Торбинским

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

«Балтика» расторгла контракт с Торбинским
Новикова Юлия / soccer.ru
Дмитрий Торбинский

Калининград, 30 августа 2018, 13:48 — REGNUM  Футбольный клуб «Балтика» расторг контракт с бывшим полузащитником сборной России Дмитрием Торбинским. Об этом 30 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Торбинский покидает калининградский клуб.

Напомним, бывший игрок сборной России перешёл в «Балтику» в феврале текущего года. В июне он продлил контракт с клубом на один год. В составе команды он провёл 18 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Торбинский может стать игроком красноярского «Енисея».

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