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МОК вручит президенту Южной Кореи золотой олимпийский орден

Спорт

Мун Чжэ Ин будет награждён высшей наградой МОК

Сеул, 30 августа 2018, 13:14 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) вручит высшую награду организации президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Об этом сообщает Yonhap.

Мун Чжэ Ин получит золотой олимпийский орден. Награждение пройдёт в Сеуле при участии президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что глава южнокорейский лидер способствовали сближению Южной Кореи и КНДР. На церемониях открытия и закрытия Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане спортсмены двух стран прошли под единым флагом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Томас Бах получил награду за помощь в примирении Северной и Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Томас Бах получил награду за помощь в примирении Сеула и Пхеньяна

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане
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