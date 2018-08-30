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«Барселона» купила капитана молодёжной сборной Уругвая

Спорт

Сумма трансфера составила €1,7 млн, отступные — €100 млн

Барселона, Испания, 30 августа 2018, 12:17 — REGNUM  «Барселона» объявила о переходе капитана молодёжной сборной Уругвая Рональда Араухо. Об этом сообщается на сайте клуба.

Каталонский клуб выкупил трансфер 19-летнего защитника у уругвайского клуба «Бостон Ривер». Сумма трансфера составила €1,7 млн, но с учётом бонусов может вырасти до €5,2 млн.

Отмечается, что Араухо начнёт играть во второй команде «Барселоны». По условиям соглашения, сумма отступных за него составит €100 млн. Но в случае попадания его в основную команду сумма увеличится до €200 млн.

В активе Араухо пять матчей за молодёжную сборную Уругвая, в которой он является капитаном.

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