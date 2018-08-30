Призёр Евро-2008 может стать игроком «Енисея»

Красноярск, , 11:42 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский может стать игроком красноярского «Енисея». Об этом 30 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент Торбинский является игроком калининградской «Балтики», куда он перешёл в феврале 2018 года. В сезоне 2018/19 на счету полузащитника один гол в восьми матчах за клуб.

Напомним, Торбинский перешёл в «Балтику» на правах свободного агента. До этого он выступал в составе кипрского «Пафоса».

За свою карьеру он играл в составе таких клубов, как «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и «Краснодар».

В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей и забил два мяча, один из которых — в ворота сборной Нидерландов в матче ¼ финала Евро-2008 (3:1). Тогда российская команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы.

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